В преддверии празднования Нового года потребители – физические лица АО «Тюменская энергосбытовая компания» будут освобождены от уплаты пени за электроэнергию.

Энергетики предлагают своим потребителям – физическим лицам принять участие в акции «Дай списать!» и погасить долги за электричество без штрафных санкций. Условия просты: абоненты погашают сумму имеющейся задолженности за электроэнергию до конца 2016 года, и пени за несвоевременную оплату будут списаны.

Напомним, что согласно Жилищному кодексу РФ пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. С 91-го дня пеня вырастет до 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Таким образом, чем дольше должник не платит, тем быстрее растёт размер пени.

На сегодняшний день общая сумма начисленной пени абонентам компании составляет более 30 млн. рублей. Принять участие в акции Тюменской энергосбытовой компании «Дай списать!» могут все клиенты – жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Тюменской области.

Размер задолженности за потреблённую электроэнергию можно посмотреть и сразу оплатить в «Личном кабинете клиента» для физических лиц на сайте компании (tmesk.ru) или в отделениях АО «ТЭК» по месту обслуживания. Помимо перечисленных выше вариантов клиенты компании могут оплатить электроэнергию с помощью кошелька «Webmoney», через Единый портал государственных услуг, платежные терминалы Qiwi или Qiwi-кошелек, сервис «Легкий платеж» (для владельцев мобильных номеров МТС), онлайн-сервисы Сбербанка и Газпромбанка.