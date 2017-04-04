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О платежных документах за ЖКХ PDF Печать E-mail
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Новости Федоровского - Новости ООО ТВ "Сибирь"
Автор: Administrator   
17.02.2017 20:33

фотоВ соответствии с п.2 ч.1 ст.154 Жилищного Кодекса Российской Федерации, с 1 января 2017 года в состав платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату холодной воды, горячей воды,  электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также расходы за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с чем, в платежных документах оплата коммунальных ресурсов  на содержание общего имущества из строки «общедомовые нужды» перенесена в строку «содержание».

http://адмфедоровский.рф
 

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