В соответствии с п.2 ч.1 ст.154 Жилищного Кодекса Российской Федерации, с 1 января 2017 года в состав платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также расходы за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с чем, в платежных документах оплата коммунальных ресурсов на содержание общего имущества из строки «общедомовые нужды» перенесена в строку «содержание».