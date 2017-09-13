Обещают построить быстро: в г.п.Федоровском начались подготовительные работы по возведению нового универсального спорткомплекса. Он сможет принимать до двухсот посетителей в день, тем самым удовлетворив запросы всех любителей здорового образа жизни. Сейчас они вынуждены тесниться в единственном на все поселении спортивном учреждении.

Будущий спорткомплекс появится на месте бывшего: раньше здесь находился самый популярный у федоровчан «Дельфин», построенный нефтяниками лет 15 назад.

«Там занимались разными видами спорта и разные возрастные категории — взрослые и школьники, разные кружки были, и йога, и фитнес. Воспоминания только хорошие, но свое он отслужил», — говорит о «Дельфине» начальник службы архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации поселка Федоровский Алина Велычко.

Проводить очередной ремонт в «Дельфине» сочли нецелесообразным и здание демонтировали. Федоровка — крупное поселение, здесь живет почти 24 тысячи человек. Желающих заниматься спортом — масса, а на весь поселок лишь один спорткомплекс.

Подготовительные работы идут полным ходом. Рабочие роют траншею под фундамент, делают опалубку. Общая площадь будущего спорткомплекса — почти две тысячи квадратных метров.

«Все будет крытое, внутри универсальная, благодаря полу, игровая площадка — волейбольная, баскетбольная. Само здание возводится по новым технологиям», — пояснил начальник участка Олег Мальцев.

Строят объект по быстровозводимым технологиям. На руку и оставшиеся после «Дельфина» инженерные коммуникации — не надо решать вопрос с подведением воды и электричества. Поэтому застройщик рассчитывает порадовать любителей спорта в Федоровском даже раньше запланированного срока.

«Постараемся успеть до сентября будущего года, хотя 18 месяцев заложили с запасом за год», — пообещал строитель.

Первую сваю на месте нового спорткомплекса в Федоровском забьют 15 сентября. Сам проект оценивается в 125 миллионов рублей. Стоит отметить, что в этом году на поддержку спорта из бюджета Сургутского района была выделена рекордная сумма — 360 миллионов рублей.