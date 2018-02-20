Юбилейная выставка фёдоровского художника Василия Ступникова собрала районный бомонд. Поэты, писатели, музыканты, скульпторы, да и просто ценители высокого искусства не могли пропустить знаковый вернисаж под названием «Эйфория души».

Василий Владимирович – личность многогранная: не только пишет картины, но профессионально танцует, занимается резьбой по дереву. И во всех видах искусства – он учитель для детей. Поэтому на нынешней выставке особое место отдано работам учеников. Мастер признаётся, что отбирал те, «в которых меньше видна рука наставника».

– Мы все очень ждали этого события: когда все смогут собраться и посмотреть на ваши работы – на вашу любовь и эйфорию, на то, как вы относитесь к своему делу. Пусть это замечательное творчество ещё долго освещает нам путь, - пожелала своему учителю выпускница Дарья Литвякова, которая специально ради открытия приехала из Лянтора.

Из своего же творчества Василий Ступников выставил новинки – лучшие картины 2016-2017 годов. На что-то вдохновляло автора постоянно окружающее его в студии юное поколение, на что-то – женская красота, вылазки на природу с друзьями…

Отдельное место в зале занимает графика, написанная для поэтических сборников Сургутского района и книги «Всё о тебе, посёлок мой…», изданной в 2014 году к 30-летию Фёдоровского.

– Это был очень интересный этап в моём творчестве, – говорит Ступников. – Самая известная из тех книг «Край, где царствуют белые ночи». К оформлению я подошёл серьёзно: ведь, прежде чем приступить к иллюстрированию, важно проникнуться произведением, понять настроение автора, направление его мысли. Рисунок всегда несёт в себе некую информацию, что-то выражает. Кстати, более 30 работ из этой серии были представлены на последней моей яркой выставке, оформленной в сургутском Доме журналистов.

По секрету корреспонденту «Вестника» директор культурно-досугового центра Елена Першакова рассказала, что в данный момент в округе оформляются документы на присвоение Василию Владимировичу звания заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры.